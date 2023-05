Re Carlo incoronazione, pagelle look: Katy Perry bon ton (8) Kate e l'abito che la distinguerà dalla massa

di Veronica Cursi

Tutti hanno rispettato un preciso dress code imposto dalla casa reale. Come richiesto gli uomini dovevano puntare sul tight in grigio o in blu, le donne su un abito da giorno che coprisse le ginocchia, con le maniche che arrivavano almeno fino al gomito e con le spalle coperte. Non dovevano mancare cappello, guanti, scarpe chiuse e calze. Tutti gli invitati che non sono Royals non potevano sfoggiare tiare o gioielli importanti, riservati sono ai membri di casa Windsor. Perché quella di Re Carlo deve essere un'incoronazione moderna e soprattutto scevra da ogni sfarzo intuile. Così, tra tight, abiti bon-ton e cappellini originali, si sono sfidati a colpi di stile, facendo trionfare i colori pastello e l'eleganza: ecco tutti i dettagli dei look degli invitati reali e non.

Katy Perry bon ton (8)

Impeccabile Katy Perry, che canterà domani al concerto che si terrà a Windsor. La cantante ha rispettato alla lettera il dress code apparendo meravigliosa in una tinta a metà tra il rosa e il lilla. Ha pensato bene di rendere omaggio alla moda inglese puntando tutto su Vivienne Westwood, la stilista made in UK che è scomparsa di recente: ha indossato un suo abito con gonna al ginocchio e bustier scollato, abbinato a guanti e a blazer avvitato decorato con un fiore in tinta sul bavero. Ha arricchito il décolleté con l'iconica collana Saturno, una versione con tre fili di perle e il ciondolo centrale tempestato di scintillanti cristalli. Cappello portato sul lato del capo, chignon d'ordinanza e tacchi a spillo: la popstar non ha deluso le aspettative dei fan in fatto di stile.

Emma Thompson trionfo di rose (5)

L'attrice inglese è stata tra le prime ad arrivare all'abbazia di Westminster alzando il pollice verso i fan assiepati dalla notte per assistere allo storico evento. Ha sfoggiato un abito nero al ginocchio coperto da un soprabito magenta arricchito da rose tono su tono. Un modello firmato Emilia Wickstead. Ha poi completato il tutto con un paio di décolleté con la fibbia gioiello di Roger Vivier, anche se a spiccare è stata la spilla agganciata al cappottino: si tratta della sua medaglia Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Niente di imperdibile.

Jill Biden e Maisy Biden senza il cappellino (7)

Jill Biden, la First Lady americana ha scelto di farsi accompagnare dalla nipote Maisy, 22 anni. Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva già preannunciato che non avrebbe partecipato all'incoronazione ma in sua rappresentanza ha mandato la moglie e la nipote, alle quali sono stati assegnati due posti tra le prime file all'interno dell'Abbazia. Per entrambe colori pastello: Jill ha puntato sul blu con un completo blazer e gonna al ginocchio, mentre la figlia ha preferito il giallo canarino con un lungo abito con cappa incorporata. Il dettaglio che non è passato inosservato? Hanno rinunciato al cappellino, preferendo un cerchietto in tinta.

Kate Middleton

Si distinguerà dalla massa proprio con il suo abito. Kate Middleton sarà la prima principessa del Galles a partecipare a un'incoronazione dal 1902. E tutti gli occhi, lo sa bene, saranno puntati su di lei: la futura regina. Bethan Holt, direttrice della moda del Daily Telegraph, ha detto a People che «è molto bello per lei, in un certo senso, poter partecipare a questo evento storico in un modo tutto suo, dato che ogni volta che è stata in visita ufficiale da qualche parte del mondo, o ad un evento di altro tipo, la regina Elisabetta II o Diana ci erano già state, generando sempre un'aspettativa, e un inevitabile confronto». «Penso che Kate indosserà qualcosa di ponderato, che mostrerà in qualche modo la sua fedeltà a Re Carlo - ha detto Holt -. Riconoscerà che si tratta di un momento importante, ma credo comunque che vedremo qualcosa che la distinguerà dalla massa». Holt aggiunge che un abito tradizionale color avorio di Alexander McQueen sarebbe la «scelta più ovvia», ma osserva che la principessa «potrebbe sorprenderci».

