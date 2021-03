Oggi sposi, Pronovias e Marchesa vanno a nozze: arriva una collezione firmata a quattro mani ispirata a Siviglia

Pronovias e Marchesa si sono detti sì. Il marchio spagnolo di abiti da sposa e cerimonia si è alleato alla casa di moda americana Marchesa. l know how di Pronovias incontra il romanticismo targato Marchesa, dando vita alla collezione Marchesa for Pronovias.

Lalinea comprende 21 abiti e unisce la moda nuziale di New York con la passione spagnola, lo stile romantico di Marchesa con la sensualità mediterranea. La collezione è stata ispirata specialmente dalla città di Siviglia, con il suo ardore del flamenco e gli stimoli culturali. Gli abiti portano doppia firma: quella di Alessandra Rinaudo, chief artistic director di Pronovias, e della designer britannica e co-fondatrice di Marchesa Georgina Chapman di stanza a New York.

Leggerezza, multistrati, fiori e farfalle 3D applicate a man. Marchesa for Pronovias è in tutti i negozi Pronovias e boutique selezionate

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Marzo 2021, 17:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA