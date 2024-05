KFC lancia il profumo al barbecue: è già sold out. L'odore di costine e cotolette è irresistibile

di Redazione Web

Gli amanti del barbecue saranno contenti. Ora possono spruzzarsi l'amato profumo che scatena l'acquolina in bocca anche addosso. Il Kentucky Fried Chicken (KFC) ha lanciato ad aprile nel Regno Unito il profumo "N°11 Eau de BBQ" (barbecue) con note affumicate e legnose con un sottotono di carbone. La fragranza costa quasi quanto il classico secchiello di pollo della catena, 11 sterline, ed è già sold out perché in edizione limitata.

Il profumo

Le note di base del profumo sono in gran parte carbone e fumo, con note di cuore di legno e note di testa di spezie (una miscela segreta di undici erbe e spezie) e carne marinata, creando quello che il ristorante di pollo fritto definisce «un aroma allettante».

La bottiglia è a strisce rosse e nere da 100 milligrammi, elegante e solenne come, solitamente, impone la grammatica dei profumi.

La beneficenza

KFC ha riferito che il 100% dei proventi delle vendite andrà alla loro Fondazione, che sostiene le organizzazioni in tutto il Paese che danno alla possibilità ai giovani di liberare le loro potenzialità e costruire un loro futuro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Maggio 2024, 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA