Parigi Fashion Week, la sfilata di Dior con 164 alberi. Ma è polemica: «Ecco che fine faranno»

Giovedì 26 Settembre 2019, 10:05

Una sfilata che avrebbe potuto far discutere, ma ogni polemica è stata spenta sul nascere. Non è sfuggita la scenografia molto particolare scelta per la presentazione della nuova collezione primavera-estate dialladi: intorno alla passerella, infatti, hanno fatto la loro comparsa ben 164Il motivo è molto semplice: la nuova linea, realizzata dalla direttrice creativa di, l'italiana, presenta abiti in tema floreale e bucolico. Si tratta di un omaggio a Catherine Dior, la sorella di Christian, il fondatore della celebre casa di moda. Diversi capi della nuova collezione diraffigurano piante e fiori e, per questo, è stata scelta una scenografia in tema, con 164acquistati, tenuti in magazzino e allestiti per la sfilata.In molti avevano storto il naso, sottolineando come questa scelta fosse decisamente poco ecosostenibile. In realtà, come riporta anche l'Independent , quei 164, provenienti da Francia, Germania e Italia, al termine della settimana della moda di Parigi sarannosu tutto il territorio transalpino. Non solo: Dior ha reso noto l'origine e la provenienza di ciascun tipo di albero, oltre a spiegare in quali territori verranno ripiantati, cercando la massima ecosostenibilità.