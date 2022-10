Outfit d'autunno, i capi must-have: ecco i consigli pratici per la mezza-stagione

di Angela Casano

L'autunno è la stagione più complessa in fatto di stile. Come vestirsi con un clima variabile che non lascia spazio alla fantasia? Influencer e celebrità giocano un ruolo importante in questo periodo dell'anno: possono infatti dare una mano a scegliere il look azzeccato sia per il meteo che per apparire più trendy. La rivista Io Donna ha realizzato una lista dei capi must-have per il proprio guardaroba per la mezza stagione autunno-inverno.

Il trech

Uno dei capi autunnali che di certo non può mancare dai guardaroba è il trench, perfetto se le giornate iniziano a rinfrescarsi. Si abbina agli outfit giornalieri senza alcuno sforzo o fatica, basterà scegliere un colore neutro e abbinarlo ad un comodo dolcevita nero e sotto abbinare un classico paio d jeans. Il tocco di classe? Un paio di ballerine, super di tendenza quest'anno.

La gonna lingerie

La gonna trasparente, presente in tutte le sfilate della Milano Fashion Week Primavera-Estate 2023, da indossare in ambiente di lavoro ma anche per un aperitivo. Per completare l'outfit, basterà aggiungere un blazer e un maglione oversize.

Cardigan, abito e lupetto

Il femminile del Corriere della Sera poi consiglia tre mix che salveranno gli outfit: cardigan oversize, abito denim e dolcevita. Calore ed eleganza, i tre capi mettono insieme tutti i trend del momento oltre a salvare dalle complicate temperature.

Per ultimo, è consigliato buttarsi sul color cioccolato. D’estate, solitamente, si preferiscono i colori vivaci, che si mettono meglio in evidenza con luce del sole. D’inverno invece si fa spazio ai colori più scuri e saturi.

Il nero è un colore che non può mancare nel guardaroba, ma quest'anno è consigliato sfruttare anche altre tonalità, sempre tenue ma colorate, come il marrone-cioccolato, irrinunciabile per la stagione Autunno-Inverno 2022/2023.

