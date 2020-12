No Name Factory, il nuovo brand milanese: felpe e t shirt a scopo benefico

"No Name Factory" un nuovo brand di moda tutto Made in Milano ideato da Benedetta Gastaldi e con una filosofia decisamente speciale: «Siamo attenti ad un comportamento consapevole ed ecosostenibile riguardo agli accadimenti che stanno profondamente modificando gli stili di vita della nostra contemporaneità - spiega proprio Benedetta Gastaldi -, così abbiamo sviluppato il brand ‘NO NAME FACTORY’ che basa la propria identità su pochi, quanto importanti concetti: Meno marchi usa e getta, più concetti. L'uso di materiali ecosostenibili certificati. Da qui nasce la collezione ‘NO NAME FACTORY’ con stampe di acronimi, frasi e concetti dai significati etici e di forte impatto, sui temi Ambientali, Sociali e Personali. Riscopriamo il significato di essere una COMUNITA’ GLOBALE, oggi più che mai, legata indissolubilmente a valori quali: EQUITA’, SALVAGUARDIA AMBIENTALE, CONSAPEVOLEZZA DELLA PERSONA».

A fare parte della collezione di t shirt e felpe, la serie ‘OnG SUPPORT’ creata per contribuire attivamente alla raccolta fondi a sostegno di Onlus e OnG italiane e straniere. Prime tra queste Medici Senza Frontiere e l’iniziativa Sosteniamoci, nata in pieno Covid per supportare famiglie in difficoltà con la consegna di generi di prima necessità.

La collezione comprende T-shirt, Felpe in cotone organico, bio, biologico di altissima qualità. Il cotone organico è un cotone coltivato con metodi e prodotti che hanno un basso impatto ambientale. Per produrre il cotone organico, vengono utilizzati sistemi di produzione biologica per la fertilizzazione del terreno, eliminando tutte quelle sostanze nocive come i pesticidi e i fertilizzanti chimici, tossici e persistenti nel cotone stesso e nell’ambiente.

La produzione di cotone organico viene certificata da organismi terzi che si occupano di controllare che i produttori utilizzino solo metodi e prodotti autorizzati per la coltivazione biologica. Inoltre il cotone organico per essere determinato tale non deve provenire da sementi geneticamente modificate (OGM). I colori utilizzati per la stampa sono atossici e di derivazione naturale.

Mail per ordini:

nonamefactory@gmail.com

IG: nonamefactory_

Pag Facebook

NO NAME FACTORY

