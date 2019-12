Scintillante in glitter o sofisticata in rosso: i look delle feste da sfoggiare a Natale

Martedì 10 Dicembre 2019, 15:44

Party di Natale, cene per scambiarsi gli auguri, aperitivi con gli amici tornati in città per le feste. Nel periodo natalizio le occasioni per sfoggiare un look adatto alle occasioni più felici e glamour davvero non mancano. Due idee di stile per andare incontro ai gusti di ogni tipologia di donna vengono da Nuna Lie e Anonyme.è un marchio specializzato in collezioni fast-fashion che per questoha ideato un'ampia gamma di capi perfetti per i party di stagione dove domina il, utilizzato per le gonne degli abiti e abbinato a corpetti inVestiti in total black, in tulle stampato a pois, o arricchito da sfiziose stelline che impreziosiscono il tessuto delle gonne in stile ballerina. Non mancano quindi i dettagli brillanti abbinati a tagli e lunghezze perfette per le occasioni mondane, su vestiti come su bluse e top, da sfoggiare abbinati a pantaloni scuri la sera o magari a un jeans per la mattina. La collezione chepropone per questo periodo è dunque versatile e adatta alle molte occasioni che si susseguono durante i giorni di festa. Una menzione speciale la merita ildelle feste, unimpreziosito da revers in velluto nero, uno sfizioso capo dallo stile bon-ton che si abbina bene con tutte le proposte della linea.E in fatto di colore, ilritorna anche sugli abiti, declinato in fantasie come l'animalier, proposto in una variante colorata pensata per le serate di festa, ma allo stesso tempo ideale per l'intera stagione proprio perché uno dei trend del momento.Passando invece ad, parliamo di un brand che realizza collezioni programmate stagionali, che si rivolge a donne dalla forte personalità, attente ai trend del momento ma intraprendenti anche dal punto di vista dello stile, in grado quindi di mixare capi, stampe e colori dando vita aIlperè sofisticato, non eccessivo nei toni quanto ben definito nello stile: dal completo composto da gonna midi con fondo nero e dettagli in rosso vermiglio che che si ricollegano alla tinta della maglia a girocollo, all'abito a manica lunga con cintura in vita rosso chiuso, con fiori stilizzati stampati che ricordano le stelle di Natale.Un'altra proposta è il vestito con gonna a ruota, maniche a tre quarti e apertura ovale verticale sul petto, con scollatura a barca sulle spalle, proposto in tessuto sinuoso che ricorda il raso di seta, in una maxitrama pied de poule nera su rosa antico, con dettagli in rosso.