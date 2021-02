Iceberg, il figlio di Stevie Wonder debutta come stilista firmando una capsule

Kailand O. Morris, figlio della leggenda della musica Stevie Wonder e della stilista Kai Milla, già testimonial di Icerberg, debutta come stilista con il lancio di una capsule collection co-designed con lo stesso brand. Icerberg e Kailand O. Morris lanciano una collezione che incarna l'attitudine underground e quella sportiva deluxe in chiave «hype-psychedelic». Disponibile da luglio la collezione comprenderà piumini, pantaloni cargo, giacche a vento, gilet, felpe, T-shirt, berretti da baseball, calze e altro ancora, declinati in tortora chiaro, blu metallizzato, arancione acceso e varie gradazioni di bianco e nero, impreziositi dai disegni realizzati a mano dell'artista Vamee. La partnership di Icerberg con Kailand è cominciata quando uno dei suoi agenti, Shawn Mann, ha organizzato la sua prima apparizione nella sfilata Uomo estate 2019 durante la London Fashion Week di due estati fa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 18:20