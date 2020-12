Come essere glamour in casa: nuova linea dedicata all’eleganza e alla femminilità da indossare tra le mura domestiche

In tempi di quarantene, di coprifuoco e di lockdown, la moda si adatta e si plasma alle nuove esigenze sociali. Federica Bellisario e Francesca Pecchia, fondatrici del marchio L’Équilibriste, diventato famoso grazie ad Instagram, hanno capito che in questo momento storico, in cui si passa molto più tempo in casa, si può e si deve essere lo stesso glamour e femminili.

Dopo il successo dei famosi leggins stellari che hanno fatto girare la testa a molte vip – per citarne alcune, Federica Fontana, Costanza Caracciolo, Ilary Blasi, Martina Stella e Justine Mattera - le due imprenditrici hanno creato una nuova linea, che pone il focus sulla femminilità “in casa”. E’ nata così la linea “L’Équilibriste Home”, un nuovo concept che va ad aggiungersi ai loro famosi capi e che completa l’universo variegato della donna “équilibriste”, che ama l’eleganza e la comodità. Nascono così pigiami in raso che possono essere convertiti in tute, calde tute in felpa colorate, morbidi plaid per scaldarsi davanti alla televisione. «L’idea di questa nuova linea è nata guardandoci intorno – hanno commentato Francesca Pecchia e Federica Bellisario – d’altronde, L’Équilibriste era nata dalla voglia di creare dei capi smart, easy ed eleganti per le donne che viaggiavano. Quando abbiamo fondato il marchio nel 2017, l’idea era nata dall’esigenza di poter creare dei capi belli e comodi da portare in giro per il mondo. Il mondo però oggi è cambiato e al posto di prendere gli aerei, si rimane a casa. E allora perché non indossare anche in casa, qualcosa di comodo ma di glamour?».

Non è un caso che le due fondatrici parlino di pigiami in raso “convertibili in tute” perché «il pigiama così come lo abbiamo creato, elegante e in raso, oggi si può indossare in casa, ma potrebbe essere riutilizzabile con degli accessori adeguati per eventi e serate. Il motto è oggi sotto le lenzuola e domani sotto le stelle». La linea è completata con la creazione di un profumo, da mettere prima di andare a dormire. Cirque, il nome del profumo, sarà in edizione limitata con 150 pezzi ed è nato dalla collaborazione Ludovica Di Loreto, fondatrice della linea di profumi Lù by Ludovica di Loreto. «Anche in questo caso – ha sottolineato Francesca Pecchia – il profumo nasce da un’esigenza: quando uscivo con la mascherina, nessuno sentiva più il mio profumo. Mi sembrava bella l’idea di creare un rituale in casa, un momento tutto nostro…indossare un profumo da mettere prima di andare a dormire. É un modo per arricchire i nostri momenti tra le mura domestiche».

