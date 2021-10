Brunello Cucinelli: «Nel 2024 apro una Biblioteca universale a Solomeo». Quando la moda sposa la cultura

Come diceva l'imperatore Adriano fondare biblioteche che è come «fondare granai pubblici».

A una biblioteca ideale ci ha pensato a lungo durante la pandemia Brunello Cucinelli, l'imprenditore del cashmere, conversando con il suo architetto e amico Massimo de Vico Fallani. E la scintilla si è accesa. A Solomeo, borgo umbro in cui Cucinelli ha casa, azienda, e dove ha edificato un teatro, il bosco della spiritualità e il monumento alla dignità dell'uomo, nascerà la Biblioteca universale, sul modello di quella antica di Alessandria d'Egitto. «Mi sono chiesto», ha raccontato il re del cashmere «cosa si può fare ancora per l'umanità? cosa donare a chi verrà dopo di noi?». E spiega: «Una voce diceva 'non è finita qui, dovete continuarè e la biblioteca ci è sembrata il modo ideale per farlo».

L'imprenditore ha acquistato una villa del Settecento nel borgo, i cui 2000 metri quadri ospiteranno, a pieno regime, da 400 a 500mila libri. Del progetto della biblioteca, che aprirà nel 2024, con i primi 30-35mila volumi, che un team sta selezionando in tutto il mondo, il re del cashmere ha già parlato con il premier Mario Draghi: «Mi ha detto "che bella idea che ha avuto". E allora io gli ho chiesto - ha raccontato - di venire a inaugurarla e lui mi ha risposto "vengo vengo"». La biblioteca custodirà libri, rari e antichi ma non solo, di 5 discipline: filosofia, architettura, letteratura, poesia e artigianato. «Vorremmo che arrivassero testi da tutto il mondo e in tutte le lingue e se ci fosse un testo non tradotto - ha spiegato - vorremmo farlo per donarlo a chi verrà dopo». «Noi progettiamo a 1000 anni» ha sottolineato Cucinelli, perché «bisogna sostituire la paura con la speranza, nessuna generazione tranne la nostra ha trasmesso paura alla successiva». Lui, alle figlie Carolina e Camilla, ha regalato 1000 libri a testa come dono di nozze, e tanti ne ha già predisposti per i suoi nipoti. La maggiore, Vittoria, 11 anni, è voluta essere a Milano ieri al Piccolo teatro Strehler dove il progetto è stato presentato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA