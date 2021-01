Milano Fashion Week, Dolce e Gabbana annullano la sfilata: «Non ci sono le condizioni»

«Con la situazione contingente legata al Covid, sono venute a mancare le condizioni indispensabili per la realizzazione della nostra sfilata. Abbiamo pertanto deciso di cancellare il prossimo Show Uomo»: così Dolce & Gabbana annunciano la cancellazione della sfilata uomo in calendario a Milano il 16 gennaio. Gli stilisti non parteciperanno quindi alla kermesse in programma a Milano, nemmeno con una presentazione video.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Gennaio 2021, 09:59

