Mary Quant morta a 93 anni, quella minigonna che fece la rivoluzione della moda

Raccontava di avere inventato la mini perché stava rincorrendo un autobus e la gonna lunga le impediva la falcata. La mamma della mini, la rivoluzionaria della moda, la regina della Swinging London, Mary Quant, è morta ieri a 93 anni nel Surrey. È lei che segna indelebilmente i Sessanta creando a Londra dalla sua boutique Bazaar in King's Road la prima vera "divisa" per le giovani donne di tutto il mondo: la mini. Dopo avere inventato la categoria dei giovani, aver dato loro gli idoli pop con i Beatles, bisognava vestirli. Ci pensa Mary Quant. Stop donne formose, lunghe chiome, imbustate e dalla vita stretta, sì a look androgino, libertà di movimento, capelli corti. La mini si indossa con alti stivali, pull aderenti, collant colorati, giacchine di plastica. È il "mai più senza" per le ragazze.

Mary Quant, morta a 93 anni la "mamma" della minigonna



La consacrazione della mini arriva nel 1966 quando Mary Quant la indossa a Buckingham Palace per ricevere dalla regina Elisabetta il titolo di Ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico, toccato ai Beatles nel 1965. D'altra parte, lo scrittore Bernard Levin la definì «High Priestess of Sixties fashion», l'alta sacerdotessa della moda degli anni Sessanta.



Nata l'11 febbraio 1930, Barbara Mary Quant, figlia di professori, fugge a una carriera di insegnante e va a vivere da sola prima dei 20 anni. Studia design, nel 1953 conosce il futuro marito e socio, l'aristocratico Alexander Plunket Greene; la coppia compra casa in King's Road e apre Bazaar. Nel 1963 crea la minigonna, anche se lo stilista francese André Courréges se ne attribuisce "l'invenzione" con l'abito a trapezio; la Quant però la gonna la accorcia ben sopra al ginocchio. La mini spopola nella Swinging London, la testimonial è una parrucchiera di 17 anni, Leslie Hornby, detta Twiggy (grissino), che diventa la musa di Mary Quant. Poi arrivano accessori, cosmetici, l'interior design. Alla fine dei Settanta la stilista cede il marchio, pur continuando a occuparsi della linea cosmetica e a collaborare con altre case di moda. Nel 2019 il Victoria & Albert Museum di Londra le dedica una retrospettiva; di recente Carlo III l'aveva premiata con il titolo di Membro dell'ordine cavalleresco dei Compagni d'Onore.

