Anche la popstar Madonna indossa i foulard di Luigi Veccia per aiutare Save the Children

C'è anche Madonna a sostenere il progetto “A Print For our Future” per Save The Children. La popstar americana è una testimonial a fin di bene dei foulard firmati da su Luigi Veccia. Direttore creativo di Daks, docente all'Istituto Marangoni, Vecchia ha creato la charity capsule per sostenere la lotta contro la povertà educativa minorile in Italia.

La capsule di foulard in seta italiana sono made in Como e stampati in digitale per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Le stampe geometriche riproducono le architetture dei quartieri periferici più disagiati di Napoli e di Palermo, ma anche le architetture razionaliste. Madonna per esempio sostiene il progetto indossando il foulard APFOF raffigurante il profilo delle vele di Scampia. Il progetto è da ora disponibile in crowdfunding sulla piattaforma italiana Eppela.com. La parte del ricavato devoluto a Save The Children Italia aiuterà i bambini e ragazzi in difficoltà in questo periodo di Covid-19.

