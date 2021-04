Quando l'uovo di Pasqua non è di cioccolato: l'idea 100% vegana

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, presenta la collezione di prodotti in edizione limitata proposti, in tutti i negozi e online, per celebrare Pasqua con un pizzico di allegria e una sferzata di frizzante divertimento. La nuova gamma rappresenta un inno alla primavera: celebra l’arrivo della bella stagione e la prossima Pasqua con un arcobaleno di colori e un tripudio di profumi. La Pasqua di Lush è 100% vegana con prodotti solidi e nudi per limitare il più possibile gli sprechi.

Le iconiche bombe da bagno trovano nuove declinazioni con Follow the White Rabbit, il bianconiglio che saltella nella vasca creando al suo passaggio una scia multicolore, e Humpty Dumpty, l’ovetto ispirato alla celebre filastrocca per bambini, pronto a rompersi rivelando la sorpresa nascosta nel suo guscio. La collezione di Pasqua strizza l’occhio al divertimento con Singing Daffodil, lo spumante da bagno a forma di fiore in cui soffiare per creare divertenti bolle che profumano di primavera, e con il sapone Avo Good Easter per coccolare la pelle con tutta la ricchezza dell’avocado. Le sorprese pasquali non finiscono qui: Lush propone, infatti, anche confezioni regalo originali come Bunny Ears, lo zainetto coloratissimo in cotone biologico che contiene frizzanti regali, ideale per le gite primaverili, e Golden Egg, l’uovo gigante in cartoncino 100%riciclato che racchiude nel suo guscio dorato tutto l’occorrente per profumare la prossima Pasqua.

Fresh Matters

I prodotti in edizione limitata di Pasqua, come tutti i prodotti Lush, hanno a cuore la freschezza, un valore al centro della filosofia del brand. I prodotti sono fatti in piccole quantità e con grande frequenza, così da arrivare davvero freschi al cliente. Tutti i lotti sono chiaramente etichettati indicando la data di produzione, di scadenza e la persona che ha fatto ogni specifico prodotto, offrendo così la massima trasparenza dell’informazione (attraverso un iconico bollino con il volto del mastro impastatore). I prodotti Lush, grazie alla Freshness Policy, mantengono così intatte le virtù e le proprietà di frutta e verdura fresca, oli essenziali ed ingredienti naturali.

