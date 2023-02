Le Coq Sportif presenta le R2024: il ritorno del brand francese nel mondo del running

Le Coq Sportif lancia la LCS R2024: si tratta della prima vera scarpa da corsa tecnica del brand francese. Simboleggia la rinascita delle calzature da corsa di Le Coq Sportif in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024. Prendendo spunto dal know-how tecnico del marchio del galletto, la R2024 permette agli atleti, professionisti o dilettanti, di esprimersi su tutti i terreni, essendo progettata per permettere di percorrere lunghi tratti beneficiando anche di un comfort ottimale.

LEGGEREZZA E SOSTEGNO TECNOLOGIA MATRYX Per fronteggiare eventuali problematiche indotte dalla corsa, la R2024 presenta una tomaia monopezzo leggera e resistente grazie alla tecnologia Matryx. Tessuta in Francia, è composta da fibre aradimiche e kevlar, tessuto che offre sostegno e traspirabilità al piede.

AMMORTIZZAZIONE E DINAMISMO TECNOLOGIA DYNACTIF 2.0 Poiché la corsa è una questione di movimento e di urti, questa scarpa è dotata di una tecnologia innovativa della suola per affrontare queste circostanze: la Dynactif 2.0. Un inserto in EVA nella parte posteriore per l’ammortizzazione, combinato con una curvatura della suola progettata per un recupero efficace nella parte anteriore, offrono una rotazione naturale del piede.

TRASPIRABILITÀ E COMFORT TECNOLOGIA AEROTOP EVO La tecnologia Aerotop Evo assicura una completa ventilazione del piede grazie ai fori distribuiti sulla linguetta. Questa offre un eccellente comfort grazie alla sua forma asimmetrica e alle sue proprietà anti-frizione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 22:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA