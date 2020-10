Le Coq Sportif ripensa i classici con la nuova e originale linea tessile “Sport Collection”

Le Coq Sportif ripensa i classici del guardaroba maschile e femminile con la nuova e originale linea tessile “Sport Collection”, ispirata agli archivi sportivi del marchio francese. Erede delle collezioni Le Coq Sportif, questa linea si rifà agli abiti storicamente indossati dagli sportivi. Reinterpretazione contemporanea, questi pezzi semplici ed eleganti incarnano il knowhow del marchio.

La linea è caratterizzata da tre colori combinati, l’emblematico tricolore, il logo XXL, il retro floccato tono su tono con effetto velluto e il contrasto di inserti in tinta unita blu navy. Il colletto e le maniche giocano sulla sobrietà. Dal lato maschile, la gamma è composta da due t-shirt, una felpa, una felpa con zip, pantaloni e calzini. Per le donne, la collezione è composta da un maglione, una t-shirt, calze e un vestito. I prodotti combinano tagli lavorati, materiali tecnici e confortevoli, oltre a finiture curate per un look moderno e sportivo. La collezione è stata disegnata a Romilly-sur-Seine, mentre i tessuti sono stati lavorati a maglia nell’Aube Tricotage e tinti nella France Teinture a Troyes. Questo pacchetto è ora disponibile sul sito web di Le Coq Sportif e nei negozi partner.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Ottobre 2020, 18:23

