Le Coq Sportif presenta la nuova R800 Kilim, in collaborazione con Sneakerbox Tel Aviv

Le Coq Sportif e Sneakerbox Tel Aviv tornano a collaborare per il lancio della nuova R800 Kilim. Negli ultimi anni Tel Aviv è diventata un punto di riferimento per i giovani europei. È per questo che nel 2011 Sneakerbox TLV ha aperto un negozio in questa città, con la chiara idea di diventare la “Casa delle Sneaker”, grazie a prodotti unici in edizione limitata. Il 2021 è un anno di ricorrenze comuni per Sneakerbox TLV e Le Coq Sportif.

Il negozio “veste” infatti le strade della città israeliana da dieci anni: situato non lontano dal Museo d'arte di Tel-Aviv, le sue ali in vetrina sono come un dipinto che non può essere rimosso dal paesaggio.

Trent’anni anni fa, invece, Le Coq Sportif ha innovato il mondo delle sneakers registrando la licenza Dynactif, che ha dato vita ai modelli LCS R. Per celebrare i rispettivi anniversari i due marchi hanno deciso di incontrarsi di nuovo per festeggiare insieme. Dopo le due precedenti collaborazioni, "Hummus" e "Sherut", il nuovo modello LCS R800 x Sneakerbox assume ora i colori del Kilim, iconico tappeto del luogo. Il Kilim è infatti il primo dettaglio che cattura l'occhio quando si entra nel negozio. Il tappeto colorato invita il cliente ad entrare e a sentirsi a casa.

Come suggerisce il nome, in persiano gelim che significa distendere, il Kilim è disteso sul pavimento di cemento. È un oggetto di design che viene richiamato su parte del tallone della nuova sneaker, così come sulla soletta. I colori riprendono i toni del legno e della foresta, mentre un motivo rappresentante amuleti (che simboleggiano fortuna e protezione) adorna la scarpa. Come dice infatti Sneakerbox, "Per un successo continuo, un po' di fortuna non fa mai male”. Queste sneaker sono caratterizzate da elementi di alta qualità: la linguetta in pelle scamosciata ricamata e un rivestimento di pelli e tela. Inoltre sono presenti i numeri 10 e 30 sull’incrocio dei lacci per rendere omaggio agli anniversari dei due marchi. La collaborazione emerge anche nella confezione, che riprende i motivi tipici del tappeto e nella borsa di lino appositamente progettata per il trasporto della LCS R800 Kilim. Il modello è presente sull’e-shop di Le Coq Sportif e in una selezione di negozi europei

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 12:36

