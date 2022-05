Le Coq Sportif presenta la nuova collezione tennis per il Roland Garros

In occasione degli Open di Francia, Le Coq Sportif propone una nuova linea per celebrare il Grande Slam che si giocherà sulla terra rossa. Gli atleti del brand francese saranno chiamati a dare il massimo durante le due settimane parigine, ricercando i colpi migliori e provando a superare sé stessi, lasciando il segno sulla terra ocra di Porte d'Auteuil. Con questa collezione, Le Coq Sportif vuole trasmettere forza a chi si appresta a brillare nel più importante torneo su terra rossa del mondo. Gli atleti potranno partire alla conquista degli Open di Francia indossando outfit leggeri, comodi e traspiranti in materiali lavorati a maglia e tinti in Francia.

I tennisti scenderanno in campo indossando una maglia caratterizzata da un vibrante e intenso blu elettrico. Il pattern sul retro e sui lati di questi capi si ispira e all’impronta lasciata sulla terra dalla suola delle Futur LCS T01, le nuove scarpe da tennis ai piedi dei giocatori, che potranno scivolare con comfort e stabilità sui campi del Roland Garros. Una striscia sottile di colore argilla è posizionata sul fondo della manica sinistra e rappresenta un'eco colorata che ricorda le origini dello storico ambasciatore del marchio Yannick Noah, camerunense d’origine e ultimo vincitore francese di questo Grande Slam. Le Coq Sportif augura il meglio a tutti i suoi atleti coinvolti nella competizione: Sebastian Baez, Richard Gasquet, Lucas Pouille, Jiri Lehecka, Chloé Paquet, Carlos Taberner e Chris O'Connell.

