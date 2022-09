Le Coq Sportif lancia la nuova capsula in collaborazione con l'artista Leona Rose

Le Coq Sportif presenta la nuova capsule realizzata in collaborazione con Leona Rose, giovane pittrice e muralista contemporanea del sud della Francia. Da sempre spinta da una forte curiosità, l’artista si è nel corso della sua carriera interessata alle diverse tecniche che oggi caratterizzano il suo lavoro: pittura acrilica, posca, rotring e disegno grafico. Vera e propria giramondo, le sue opere traggono ispirazione dai suoi numerosi viaggi in Asia e in America Latina.

Conosciuta per i suoi murales, le sue tele e i suoi dipinti colorati, Leona Rose si diverte a sperimentare e ad adattare le sue creazioni anche sui tessuti e sull’arredamento. Le Coq Sportif cercava un universo unico, frizzante e giovanile per la sua nuova capsule dedicata alle donne e composta sia da prodotti di abbigliamento che da sneakers. Ciò che ha colpito dell’artista francese, e che ha posto le basi per questa collaborazione, è stato il tocco di energia che ogni suo lavoro emana, perfetto per la creazione di una linea sgargiante e colorata.

“Se ho scelto di collaborare con Le Coq Sportif è per il legame tra la cultura street-art e l’abbigliamento sportivo, due mondi che si incontrano e si allineano perfettamente”, spiega Leona Rose, che ha nelle atmosfere tropicali e oniriche i suoi temi preferiti. «Ciò che mi ha attratto del brand – continua l’artista - è stato il fatto che si trattasse di un marchio francese e che avesse forti valori di prossimità e inclusione. Stavo inoltre tornando al mio primo amore: la giungla. Da quando ho iniziato la mia carriera, è questo l’universo in cui mi piace ritrovare le energie: è qui che si alimenta la mia ispirazione quotidiana”. Un tema caro all’artista che è stato accompagnato dal desiderio di creare una collezione solare e viva. “L’idea era quella di portare i miei colori e la mia gioia”.

Per l’occasione Leona Rose ha mescolato il suo universo con i colori iconici del marchio. Al lancio italiano della nuova collezione hanno partecipato anche le ambassador di Le Coq Sportif: la nuotatrice paralimpica Giulia Ghiretti, argento nei 100 Rana alle Paralimpiadi di Tokyo; la schermitrice Federica Isola, bronzo a squadre nella spada femminile all’Olimpiade giapponese; la pallavolista Beatrice Parrocchiale, campionessa europea con la Nazionale nel 2021; Martina Santandrea, bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo con la squadra di ginnastica ritmica; Irma Testa bronzo nella boxe sempre a Tokyo, oltre a Martina Castagnola e Martina Corelli, giovani promesse del judo e del taekwondo. Tutte le atlete hanno postato sui propri profili Instagram delle foto dove indossano i capi della capsule di Leona Rose. La nuova collezione comprende un top sportivo, due t-shirt, una felpa con cappuccio, leggings e due diverse paia di scarpe retro-running e sarà disponibile sul sito Le Coq Sportif e presso selezionati partner.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Settembre 2022, 21:02

