Le Coq Sportif, l'azzurra Martina Trevisan con la nuova collezione all'Australian Open di tennis

Dopo l’exploit della scorsa stagione durante il Roland Garros, che ha portato Martina Trevisan dalle qualificazioni ai quarti di finale, Le Coq Sportif ha annunciato il rinnovo della partnership con la tennista toscana e presenta la nuova collezione per gli Australian Open 2021, che partiranno lunedì 8 febbraio. All’inizio dell’anno Le Coq Sportif ha confermato tutti gli atleti di punta del suo team fra cui Lucas Pouille, Richard Gasquet, Chloè Paquet, Ugo Humbert, e gli italiani Thomas Fabbiano e appunto Martina Trevisan. La conferma di queste partnership, in linea con la strategia del marchio intrapresa nel 2014 in questo sport, ribadisce l’ambizione del brand di rafforzare la propria presenza sul mercato del tennis performance.

Con l’aiuto degli atleti, conoscitori delle specificità del loro sport di riferimento, i team creativi e di ricerca e sviluppo di Le Coq Sportif hanno lavorato con cura per progettare e offrire ai tennisti una collezione adatta alle loro esigenze in campo, nel rispetto di un design elegante e raffinato, la vera firma del marchio. Nel 2020 Le Coq Sportif ha lanciato una nuova collezione tessile con un design tricolore e una scarpa tecnica inedita.

UNA GAMMA ISPIRATA DALLA STORIA E DAL DNA DEL MARCHIO

A completamento della linea già lanciata a fine 2020, il design della collezione Tennis per gli Australian Open continua ad ispirarsi direttamente al primissimo logo del marchio. In questo caso specifico il colore dominante degli outfit è l’arancione con i raggi del sole, storicamente all’origine della notorietà della marca, di colore blu notte. Ogni kit creato per i giocatori è realizzato su misura, affidato alle preziose mani delle sarte di Le Coq Sportif presso il sito di produzione tessile di Romilly-sur-Seine. L’obiettivo è quello di progettare prodotti performanti, perfettamente adatti alle loro esigenze sui campi da tennis. Tutti i giocatori indossano abiti lavorati a maglia e tinti in Francia, a Troyes, e assemblati in Marocco, prima di essere adattati nei laboratori di Romilly-sur-Seine. Ogni giocatore è quindi in contatto diretto con i team tessili di Le Coq Sportif per seguire lo sviluppo della propria dotazione tecnica.

Il sole è sempre stato una stella che ha ispirato Le Coq Sportif, il marchio nato all’alba e avente come simbolo un gallo che canta il sorgere di un nuovo giorno. Oggi troviamo il sole nel logo: è la base su cui il gallo si erge orgoglioso.

LE COQ SPORTIF, UN NUOVO GIORNO STA SORGENDO

Fin dal 1882 il proposito di Le Coq Sportif si è basato sul contatto che il brand blu-bianco-rosso ha creato con gli atleti, sia che essi fossero campioni o dilettanti appassionati, atleti di sport individuali o di squadra. È in questo spirito che oggi Le Coq Sportif crea ed elabora i kit che accompagnano le sfide e le imprese dei giocatori della nazionale francese di rugby a XV, dell’A.S. Saint-Etienne, dei piloti di Formula 1 della Renault, dei leader del Tour de France. Non dimentichiamo, inoltre, i numerosi club dilettantistici e le icone delle loro discipline: Yannick Noah, Richard Gasquet, Martina Trevisan, Irma Testa, Marco Aurelio Fontana, Marco Di Costanzo, Frédéric Michalak, Tony Yoka, Lucas Pouille. Questo legame di fiducia è basato su una richiesta di qualità ed eleganza, entrambe garantite da un unico know-how e dalla produzione francese. Questa ha sede in Aube, vicino a Romilly-sur-Seine, lo storico luogo di nascita di Le Coq Sportif, per tutti i tessuti e le loro colorazioni, e in Lorainne per le scarpe “Made in France”. La sua storia, che ha accompagnato il percorso sportivo della Francia per oltre 130 anni, lo rende un brand amato che è stato adottato come abbigliamento lifestyle da usare tutti i giorni. Oggi Le Coq Sportif si propaga in oltre 60 paesi nel mondo. Questa presenza internazionale è parte della sua storia: quando Diego Maradona alzò la Coppa del Mondo nel 1986 con la sua Argentina Dino Zoff con l'Italia nel 1982, le due nazionali stavano indossando Le Coq Sportif.

