Le Coq Sportif e Svd reinventano le Lcs R1000 con l'energy rooster

Le Coq Sportif collabora con Sivasdescalzo (SVD), iconico negozio di sneaker spagnolo, per offrire una versione elettrizzante di uno dei modelli più popolari del marchio francese. Nel 1991, la tecnologia Dynactif ha rivoluzionato il mondo della corsa tramite un sistema di ammortizzazione innovativo basato sul trasferimento di energia, assorbita dal tallone e restituita alla punta. La sneaker che ha introdotto questo nuovo sistema, la LCS R1000, viene oggi reinterpretata da Le Coq Sportif e da SVD in occasione dei suoi trent’anni. L'obiettivo è quello di esaltarne il look tramite una colorazione ricca e vibrante, con sfumature retrò ispirate ai colori della bevanda energetica più famosa della Gallia.

La LCS R1000 fonde i colori del tradizionale fumetto francese (base grigia, con tocchi di rosso dai toni caldi, giallo elettrico, verde e nero) con materiali premium: suola vintage, pelle bottalata, suede, pelle nabuk e mesh testurizzata. Ma non si ferma qui: sapendo che ogni buon atleta ha bisogno di una pozione di energia, ogni paio di sneakers viene consegnato accompagnato da una bottiglia d'acqua. La ciliegina sulla torta è la rivisitazione del mitico logo del gallo di Le Coq Sportif, fuso questa volta con il simbolo dell'elettricità. Questo modello, creato per festeggiare il 30° anniversario delle Dynactif e il 10° anniversario di SVD, sarà disponibile dal 16 dicembre sul sito e nei negozi SVD, e dal 20 dicembre presso una selezione di negozi lifestyle come Opium, Hanon, Afew, Sneaker 76 e Highs And Lows.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Dicembre 2021, 20:00

