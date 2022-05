Le Coq Sportif annuncia la partnership con il team eSports Samsung Morning Stars

Le Coq Sportif fa il suo ingresso nel mondo eSports italiano grazie alla partnership con il team Morning Stars, fondato da Samsung nel 2017 e gestito da Dive Esports. Lo storico brand sportivo amplia così i suoi orizzonti, aprendosi al mondo del gaming e degli eSports, realtà consolidate su tutto il territorio nazionale che contano un elevato numero di appassionati tra le nuove generazioni e non solo.

Samsung Morning Stars è il primo team italiano a cui Le Coq Sportif ha deciso di legarsi, tramite una partnership volta a garantire valore ai due brand. Per entrambe le parti si tratta infatti di una sfida nuova, coinvolgente e avvincente: l’azienda francese si mette in gioco in un nuovo ambiente competitivo e innovativo, il team eSports scende in campo al fianco di un brand storicamente legato allo sport tradizionale.

La partnership tra Morning Stars e Le Coq Sportif segna così un passo verso l’unione tra mondo sportivo ed esportivo, tra fisico e digitale, poggiando le sue fondamenta su valori comuni: spirito di squadra, passione, rispetto ed inclusività. L’incontro tra queste due realtà permette inoltre al team eSports di avvicinarsi al mondo lifestyle, abbracciando il know-how di Le Coq Sportif: i player infatti sono un riferimento nel mondo del casualwear, oltre che ovviamente in quello del gaming. Un trend sempre più in crescita nel settore esportivo, in cui i supporter sono anche appassionati delle nuove tendenze dei brand di abbigliamento. Per questo motivo la partnership ha visto la creazione e la realizzazione di una linea dedicata di merchandising Le Coq Sportif x Morning Stars, che sarà l’outfit di rappresentanza ufficiale indossato dai player e acquistabile dai fan seguendo il team e attraverso ulteriori canali selezionati. Questo rappresenta il punto di partenza nello sviluppo di progetti e attivazioni volti ad unire sempre di più le due realtà e che le vedrà protagoniste insieme nei prossimi mesi.

BIO MORNING STARS Morning Stars è il team fondato da Samsung nel 2017 e gestito da Dive Esports. Dive Esports è leader in Italia nell'ideazione e produzione di campagne di Digital Marketing e sui Social Media. Unisce una profonda conoscenza degli interessi della Generazione Z, alla capacità di produrre contenuti rilevanti per questo target, spaziando dal mondo dei videogiochi e degli eSports a quello delle nuove tendenze. Dive Esports gestisce inoltre alcuni dei più importanti influencers italiani in ambito gaming e lifestyle. Per saperne di più www.diveesports.com

