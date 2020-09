Le Coq Sportif, a Milano presentata la nuova collezione tennis e una scarpa tecnica inedita

Nel 2020lancia una nuova collezione di abbigliamento con un design tricolore e una scarpa tecnica inedita. Con l’aiuto degli atleti, conoscitori delle specificità del loro sport di riferimento, i team creativi e di ricerca e sviluppo di Le Coq Sportif hanno lavorato con cura per progettare e offrire ai tennisti una collezione adatta alle loro esigenze in campo, nel rispetto di un design elegante e raffinato, la vera firma del marchio. La nuova collezione tennis e la scarpa tecnica “Futur” sono state presentate da Le Coq Sportif ieri con un evento all’Aspria Harbour Club di Milano. Un’occasione per poter vedere da vicino tutti i prodotti, ma anche per riunire quasi tutti gli atleti italiani di Le Coq Sportif. Erano presenti infatti, oltre al tennista Thomas Fabbiano, anche Simone Barlaam (Nuoto Paralimpico), Marco Aurelio Fontana (MTB), Jenia Grebrennikov (Pallavolo), Giorgio Malan (Pentathlon Moderno), Beatrice Parrocchiale (Pallavolo) e Irma Testa (Pugilato).UNA GAMMA ISPIRATA DALLA STORIA E DAL DNA DEL MARCHIO Il design della collezione Tennis si ispira direttamente al primissimo logo del marchio: i raggi del sole sono stati infatti il filo conduttore nella creazione di questa linea tennis 2020 (questi stessi raggi sono anche all’origine della notorietà della marca). Sono disponibili in blu-bianco-rosso, in riferimento diretto alla storia e al DNA francese di Le Coq Sportif. Infine il bianco, colore dominante, fa parte di una ricerca di purezza e di eleganza. Ogni abito creato per i giocatori è realizzato su misura, affidato alle preziose mani delle sarte di Le Coq Sportif presso il sito di produzione tessile di Romilly-sur-Seine. L’obiettivo è quello di progettare prodotti performanti, perfettamente adatti alle loro esigenze sui campi da tennis. Tutti i giocatori indossano abiti lavorati a maglia e tinti in Francia, a Troyes, e assemblati in Marocco, prima di essere adattati nei laboratori di Romilly-sur-Seine. Ogni giocatore è quindi in contatto diretto con i team tessili di Le Coq Sportif per seguire lo sviluppo della propria dotazione tecnica.INFORMAZIONI TECNICHE - Logo ricamato - Materiale performance trapuntato in poliestere, elastan con proprietà traspiranti - Disponibilità: 6 luglio 2020 - Punti vendita: e-shop Le Coq Sportif e negozi specializzati - - Prezzo al pubblico: • Maglietta BBR da uomo: 59€ • Maglietta BBR da donna: 35€ • Pantaloncini da uomo: 49€ • Pantaloncini da donna: 55€ Il sole è sempre stato una stella che ha ispirato Le Coq Sportif, il marchio nato all’alba e avente come simbolo un gallo che canta il sorgere di un nuovo giorno. Oggi troviamo il sole nel logo: è la base su cui il gallo si erge orgoglioso.“FUTUR”, UNA SCARPA INEDITA PER LE COQ SPORTIF Il lancio di una scarpa “performance” è il risultato di anni di lavoro, segnati dal desiderio di offrire una silhouette completa ai tennisti per tutte le superfici. Mentre i completi performance erano già indossati dagli atleti di Le Coq Sportif, mancava solo un’offerta di scarpe per completare il loro equipaggiamento. Già ai piedi degli atleti di tennis Le Coq, la “Futur” dovrebbe presto attirare i giocatori dei club così come i dilettanti.UNA SCARPA CONFORTEVOLE, LEGGERA E PERFORMANTE A prima vista, la forma della scarpa sulla parte superiore evoca già visivamente la leggerezza che è confermata anche quando la scarpa viene presa in mano. La tomaia è volutamente asimmetrica per soddisfare le specificità dei movimenti laterali dei giocatori. I rinforzi sono stati infatti applicati sulla parte esterna dei piedi per resistere all’usura prematura di queste zone. Quindi, tre tipi di gomma sono stati inseriti nella parte posteriore della scarpa per garantire un comfort ed un’ergonomia ottimale del piede. Una gabbia interna intorno alla linguetta consente, grazie ai lacci di stoffa, di mantenere il piede ben stabile durante gli spostamenti. Infine, la suola esterna in caoutchouc riprende un motivo ispirato alle suole di “archivio” di Le Coq Sportif. Rivisitato dai team di progettazione, questa “chevron” offre al giocatore una durata ottimale della sua scarpa. … PUÒ ESSERE ANCHE UNA SCARPA ELEGANTE! Moderno e semplice, il design del modello “Futur” è volutamente raffinato. Dettaglio: l’intersuola (EVA sagomata) riprende delicatamente il design di una rete da tennis. Come la linea tessile, anche la scarpa da tennis è semplice, ma elegante. INFORMAZIONI TECNICHE - Modello disponibile in 2 colori: bianco/nero