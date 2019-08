Lavorare a maglia, ecco come tingere i gomitoli e scatenare il fai da te

Sabato 3 Agosto 2019, 19:07

Chi lavora a maglia lo sa: ogni capo realizzato, sia esso un cappellino, una coperta, un maglione o qualsiasi altra cosa la fantasia proponga è un oggetto unico e irripetibile. Per rendere il lavoro ancora più stimolante e personalizzato, però, è possibile anche colorare a proprio piacimento la lana.Quella che può sembrare un'operazione complicata e alla portata di pochi, si rivela in realtà semplice grazie a un kit per la colorazione dei gomitoli ideato da We Are Knitters. Con Born To Dye - questo il nome della collezione - tutto il necessario per scatenare la propria fantasia è a portata di mano: il kit che si può acquistare comodamente online contiene quattro colori diversi (ma mescolandoli se ne possono ottenere infiniti), un fissatore per mantenere il colore più a lungo, due gomitoli per cominciare a sbizzarrirsi e tutte le istruzioni per ottenere il risultato desiderato.Una volta clorati i gomitoli non resterà poi che lasciarsi ispirare dai pattern gratuiti messi a disposizione sul sito We Are Knitters