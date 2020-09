La calzatura non ferma la sua corsa su Veepee

Le scarpe sono uno dei biglietti da visita più importanti, contribuiscono a comunicare la nostra unicità e a svelare la nostra personalità. Oggetti del desiderio sia femminile che maschile, per le donne sono una passione eterna, per gli uomini una parte fondamentale dell’abbigliamento, al pari della scelta della cravatta e della giacca. In occasione della 90° edizione di MICAM Milano - il Salone Internazionale di riferimento per il settore calzaturiero – Veepee, l’e-commerce leader nell’ambito delle flash-sales, ha raccolto dati e curiosità su questo segmento di mercato in continua crescita, tra uno dei suoi settori di punta.



UN SETTORE IN CONTINUA CRESCITA, SOPRATTUTTO IN ITALIA “In questo primo semestre il settore calzatura si conferma per il Gruppo Veepee in Italia come uno dei più performanti, con una crescita del 30% rispetto al 2019 e un trend fortemente positivo per la proiezione dell’intero anno. Questo positivo andamento deriva da molteplici fattori di successo, tra cui la relazione e la diretta collaborazione con i brand, dall’apprezzamento all’estero del Made in Italy e dall’expertise dei nostri team nel costruire un’offerta corrispondente al contesto ed ai desideri del cliente, comunicandola in modo coinvolgente ed originale.” afferma Andrea Scarano, Country Manager Veepee Italia. La calzatura è tra i settori più importanti di Veepee, seconda solo al fashion e al primo per l’export. Ottime le perfomance delle marche italiane, da sempre sinonimo di qualità, eleganza ed esclusività: un’offerta che copre la quasi totalità dei brand italiani, dalle marche più note ai nomi emergenti e con un focus molto forte anche per i brand di alta gamma e del lusso, con i quali Veepee sta stringendo sempre maggiori collaborazioni. L’importanza del settore shoes trova conferma anche a livello di Gruppo, con circa 3,5 milioni di calzature vendute nel primo semestre 2020 per il segmento “classic”, esclusi quindi i modelli sportivi. "Abbiamo la grande fortuna di poter collaborare con le migliori marche desiderate anche all’estero. Il Gruppo Veepee rappresenta per loro un volano per l’internazionalizzazione, attraverso soluzioni digitali creative ed innovative. Non solo con le flash-sales, ma anche in modo più continuativo attraverso il nostro Brandsplace, un marketplace che mette in relazione diretta i brand con i clienti. Ci impegniamo infatti ad offrire alle marche una soluzione tailor-made in costante evoluzione, per rispondere alle loro esigenze e diventare il loro partner digitale” conclude Andrea Scarano, Country Manager Veepee Italia.



UNA PASSIONE NOIR PER LEI E PER LUI Dall’analisi realizzata sugli acquisti degli oltre 12 milioni di soci italiani registrati su Veepee, emerge che ad acquistare le calzature sono per il 70% le donne, mentre per il 30% sono gli uomini, una percentuale in crescita costante e con un carello medio più elevato. A conferma che la passione per lo shopping si coltiva anche in età adulta, l’età media dei clienti di Veepee che comprano calzature è compresa tra i 30 e i 50 anni (52%). Il pubblico femminile non rinuncia a manifestare la propria identità, indipendentemente dalle occasioni di utilizzo, e lo fa attraverso l’acquisto di tutte le tipologie di modelli presenti sul mercato. La donna compra sia scarpe più eleganti, sia sneakers, contribuendo a promuovere un nuovo concetto di femminilità. Grazie anche alla disponibilità del segmento più sportivo che vanta modelli, colorazioni e capsule collection appositamente studiate per questo target. Per l’uomo i modelli più formali o da cerimonia, con una diminuzione delle occasioni per indossarli, fanno più ampio spazio a modelli più sportivi e confortevoli dallo stile casual. Per quanto riguarda la palette cromatica più ambita in termini di calzature, quest’anno si mettono da parte i colori sgargianti e si lascia grande spazio ai colori basic. Tonalità più naturali come bianco, nude e beige, cammello e caramello, burro e miele, sabbia e corda sono le nuance preferite. Ma il colore in assoluto più acquistato e cliccato, soprattutto per quanto riguarda sandali e sneakers, rimane ancora il nero, colore che non conosce più stagione e che riscuote successo anche d’estate.



I MODELLI CHE DOMINANO LA SCENA Tra i trend più forti che si sono registrati c’è quello dei modelli comfy-chic, che coniugano stile e comodità in ogni occasione. Dallo smart working fino agli appuntamenti più mondani all’esterno, i modelli usati una volta esclusivamente a casa, adesso fanno parte del nuovo guardaroba, dando agli outfit un tocco fashion che si iscrive perfettamente nelle ultime tendenze. Anche le sneakers hanno ormai sdoganato il loro contesto d’uso originario legato solo agli ambienti sportivi, per diventare a pieno titolo l’accessorio più versatile, utilizzato da tutta la famiglia e durante l’arco dell’intera giornata, indipendentemente dall’occasione. Dai modelli più classici ai più estrosi, le scarpe sportive sono l’articolo che non deve mancare nel guardaroba. Nel 2019 è stata la calzatura più venduta in assoluto su Veepee! E se è vero che nella moda tutto ritorna, non potevano essere da meno anche i modelli di scarpe anni '90: punta quadrata, platform shoes, sabot e stivaletti alla caviglia segnano una tendenza in perfetto stile revival. Rimane sul podio anche la scarpa col tacco, purché sia comoda, come i modelli con zeppe o tacco largo, lasciando momentaneamente da parte il tacco a stiletto, che si rivela meno versatile nell’utilizzo quotidiano. Sempre grande successo riscuotono i modelli stagionali, dal sandalo allo stivaletto, che non passano mai di moda e diventano degli accessori senza tempo capaci di superare ogni trend e stagione. Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA