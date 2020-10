C'è anche Kim Basinger fra le icone Miu Miu, quando la bellezza non ha età

C'è anche Kim Basinger, con i suoi 67 anni, icona bionda di Hollywood, nella nuova campagna di Miu Miu Icons, il marchio disegnato da Miuccia Prada.

Alla base della scelta alcune riflessioni della stilista sul concetto di icona. «Qual è la definizione di icona? Ma soprattutto, cosa la rende tale?» si è chiesta Miuccia Prada. «Se in origine si trattava di una raffigurazione religiosa, in quest'epoca laica un'icona è vista come un simbolo, altrettanto degno di venerazione e adulazione. Un'icona può essere un attore, un modello, un musicista, ma deve comunque essere rappresentativa, un esempio di eccellenza. Allo stesso modo, un'icona può simboleggiare un insieme di credenze, un modo di vita. Deve sempre significare qualcosa. Le icone di Miu Miu sono donne dalle mille sfaccettature, una comunità di donne dall'assoluta individualità».

Posano nelle immagini scattate da Mert Alas e Marcus Piggott sotto la direzione creativa di Katie Grand, le icone di Miuccia. Di ogni età e bellezza. Oltre a Kim Basinger, posano Chloe Sevigny, Du Juan e Raffey Cassidy. New entry l'attrice Emma Corrin, l'attrice e musicista Jordan Kristine Seamn e Storm Reid (foto), l'attrice che ha anche aperto la sfilata Miu Miu Autunno/Inverno 2020.

