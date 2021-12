Kate Middleton, la strategia: compra ogni abito in due colori diversi

Kate Middleton è un'icona di stile e carismatica. I suoi outfit fanno tendenza e spesso sono alla portata di tutti. Spesso ricicla gli abiti perché è pragmatica e non ama gli sprechi, ma c'è un'abitudine che incuriosisce. Qualcuno si chiede perché la duchessa di Chambridge abbia per molti modelli una seconda versione di colore diverso.

Kate Middleton, la strategia

Quando la moglie di William trova un abito che le dona lo prende in due varianti di colore diverse. Il cappotto firmato Catherine Walker è stato indossato in rosso a un evento natalizio e in nero al funerale del principe Filippo, ma non si tratta di un caso isolato. Ci sono molti doppioni nel suo guardaroba.

La strategia per i suoi modelli preferiti è questa: possedere due varianti, in due colori diversi da indossare a distanza di almeno un anno l'uno dall'altro per non ripetersi troppo. Il suo look in questo modo resta sempre riconoscibile ed è inevitabile che faccia tendenza. La duchessa è un'icona di classe ed eleganza.

