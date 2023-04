Le cerniere dei jeans nascondono un segreto: il video virale che sta lasciando i social a bocca aperta

di Redazione web

I jeans, punto fermo della moda da oltre un secolo ma sempre ricchi di novità. E sorprese, come nel caso di un dettaglio nascosto notato solo di recente dagli utenti dei social e che ha lasciato a bocca aperta milioni di persone.

I jeans con il lucchetto

L'improvvisa scoperta condivisa su TikTok da Marilyn, una creator con 570mila followers sull'account @mmarlo__5862 ha stupito ben 5,1 milioni di utenti che hanno visualizzato il breve video in cui viene rivelato il "segreto" delle cerniere dei jeans: alcuni modelli hanno un "lucchetto".

La "scoperta" potrebbe non essere una novità per molti, ma a giudicare dai commenti e dalle visualizzazioni del breve video in tanti sono rimasti sorpresi. Ed ecco che Marilyn mostra anche come attivare il luccetto: una volta tirata su la zip, basta appiattire il tirante e la chiusura della cerniera sarà assicurata.

