Modella curvy insultata per aver sfilato incinta in bikini, la risposta spiazza tutti: «Vi ringrazio per essere così ossessionati da me»

di Redazione Web

Iskra Lawrence non pensava che sfilare incinta in bikini le avrebbe attirato tanta negatività. Invece, una volta tornata a casa, la modella si è trovata sommersa dai commenti mortificanti degli utenti online che le hanno guastato la bella giornata passata sulla passerella. La maggior parte le imponeva di «coprirsi» e giudicava il suo corpo come «malsano». La risposta della modella curvy non è tardata ad arrivare sul suo profilo Instagram.

Cosa è successo

Lawrence, una delle prime modelle plus size britanniche ad entrare nel mondo della moda, da anni incoraggia le donne ad abbracciare il proprio corpo.

Quando i commenti negativi le sono piovuti addosso, ha risposto in un post sul suo profilo Instagram: «Sono ancora incredula che nel 2024 (e con tutto quello che sta succedendo nel mondo) il fat shaming di una donna incinta sembra essere il miglior uso che potete fare del vostro tempo».

I commenti negativi

Nelle foto in slide, Iskra ha incluso anche alcuni brutti commenti che la gente ha scritto su di lei: «Non è salutare. Mi dispiace». Un altro ha affermato: «Un terribile esempio per le donne giovani». Un terzo ha commentato: «Santo cielo... mettilo via (il pancione, ndr)... disgustoso».

E un quarto ha aggiunto: «Sono stufo da morire di questa tendenza di donne quasi nude che fanno vedere tutto a fine gravidanza, non c'è più niente di sacro? Vorrei che mostrassero decoro invece dei loro stomaci».

«Voglio ringraziare questi troll per essere così ossessionati da me - la modella ha concluso - Hanno fatto dei commenti sul mio grosso corpo grasso e incinto la loro più grande priorità. È impressionante che non abbiate niente di meglio da fare, che sorpresa».

La modella ha ricevuto il sostegno della comunità online

Molti utenti sono stati fieri della risposta di Iskra e sono andati nella sezione commenti per lodarla. Una persona ha scritto: «Grazie per essere te stessa e per non esserti lasciata abbattere! Queste foto della passerella mi fanno sentire bene con me stessa!».

Un altro ha detto: «Trovo questi commenti non solo inquietanti perché sei così ovviamente meravigliosa, ma anche perché sembrano quasi farti vergognare di più perché sei incinta, il che è semplicemente spaventoso, le persone hanno davvero perso la strada - cosa è successo alla gentilezza reciproca? E il rispetto?»

E un terzo ha aggiunto: «Ricorda che le persone che prendono in giro le persone online sono semplicemente infelici con la propria vita...».

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Giugno 2024, 21:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA