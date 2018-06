Notte bianca dei parrucchieri, la grande festa della HFNight a Roma

Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nella sede romana di, L’Accademia di piazza Mignanelli, si è svolto ieri sera l’evento vetrina dell. In una notte in cui mille saloni in Italia hanno accolto le donne per celebrare la bellezza, 150 donne romane hanno potuto scegliere un’acconciatura e provare in anteprima, l’hair make up dai colori stravaganti che dura solo uno shampoo.In un’atmosfera simile a quella che si respira nei backstage, 25 parrucchieri affiancati dai make up artist NYX Professional MakeUp e dagli esperti di Decléor, brand skincare che basa la sua filosofia sugli oli essenziali, hanno accolto le donne romane che si sono fatte coccolare ed hanno scoperto la differenza professionale.