Hermès lancia il rossetto ispirato alla Birkin Bag: in arrivo a marzo, costerà 60 euro

Il marchio di moda franceseha annunciato il lancio della sua prima collezione di trucchi, che consiste in una linea di rossetti ispirati alle borse, in particolare alla, la celebre borsa in pelle degli anni '80 che portava il nome della cantante ingleseSecondo il Wall Street Journal, la nuova gamma Rouge Hermès, che dovrebbe essere, presenta 24 tonalità di rossetto in entrambe le finiture opache e satinate. Ogni tonalità di rossetto della collezione è stata accuratamente selezionata dal vasto archivio dell'etichetta di 75.000 campioni di seta e 900 tonalità di pelle.

La collezione,, promuoverà anche la sostenibilità nel settore cosmetico. Ogni custodia per rossetto è infatti progettata per essere ricaricabile. Il prezzo di un rossetto della gamma sarà di 67 dollari (circa 60 euro), mentre una ricarica avrà un costo di 42 dollari (circa 37 euro). Hermès ha anche in programma di rilasciare ulteriori prodotti per il trucco e la cura della pelle in futuro.