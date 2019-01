Novità da domani nel mondo H&M. Il colosso della moda low costmarchio svedese basato a Stoccolma, universalmente conosciuto per le scarpe no gender dalla suola spessa in rilievo e per il suo abbigliamento essenziale, lanciano una collezione unisex,che sarà disponibile da domani 24 gennaio in selezionati punti vendita di tutto il mondo e online, e oltre alla moda per adulti, comprenderà anche abbigliamento ed accessori per bambini.