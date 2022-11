Giorgia Meloni, il segreto (nascosto) dietro la spilla indossata al G20

Giorgia Meloni è stata una delle protagoniste del G2 che si è tenuto in questi giorni in Indonesia, a Bali. La premier italiana ha incontrato i leader delle potenze mondiali, tra cui il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il Presidente cinese Xi Jinping. Presenza ancora più speciale per il presidente, quella della figlia Ginevra, che ha accompagnato la mamma nell'incontro tra i capi di Stato.

Giorgia Meloni, per i colloqui con le altre potenze mondiali, ha sfoggiato una spilla dorata particolare che non è passata inosservata e che pare nasconda un piccolo segreto...

Giorgia Meloni: «Mia figlia a Bali? Ho il diritto di fare la madre come ritengo»

Ginevra Meloni con mamma Giorgia al G20 a Bali: prima volta di una bambina nello staff del Presidente del Consiglio

G20, Meloni accolta all'aeroporto di Bali con uno spettacolo di danza tradizionale

La spilla di Giorgia Meloni

Il Presidente del Consiglio ha sfoggiato degli outfit sobri e con colori tenui: abiti sartoriali, rigorsamente maschili. Completo giacca e pantalone, prima rosa e poi blu scuro. In entrambe le occasioni la premier ha indossato una spilla dorata molto particolare.

Il gioiello appuntato sul petto è foglia stilizzata interamente in oro, ed è realizzata nel tipico stile indonesiano. Se si analizza l'oggetto da vicino, si tratta proprio della foglia utilizzata per il logo distintivo dell’incontro internazionale.

La stessa spilla è indossata anche dagli altri partner internazionali protagonisti del G20, come il presidente dell’Indonesia Joko Widodo. Dunque è un omaggio indonesiamo consegnato ad ogni capo di Stato presente all'evento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA