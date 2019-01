Gian Luca Castaldi, l'orafo: «Unico, prezioso, celebrativo: il gioiello è bellezza»

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Prezioso, unico, celebrativo ma che non passa mai di moda». Gian Luca Castaldi, orafo e gioielliere romano, suona la carica per il ritorno del gioiello, di nuovo alla ribalta dopo aver vissuto un periodo in sordina, dato dall'imporsi delle grandi griffe nel settore dei bijoux, più commerciali e meno costosi.«Oggi è complicato far capire cosa si cela dietro un anello con pietre preziose, ma anche dietro una fede nuziale personalizzata, perché ci si è abituati alla standardizzazione e ad avere monili usa e getta, un concetto che è proprio estraneo invece al valore simbolico che hanno da sempre avuto i gioielli», spiega Castaldi, che ha dalla sua una tradizione orafa familiare. Artigiano nel settore dell'oreficeria da tre generazioni, deve la passione al nonno materno, cesellatore iracheno che sul finire degli anni Trenta venne in Italia per l'Expo e incontrò sua nonna. Un amore, quello per l'arte orafa, che traspare da ogni oggetto, piccole opere d'arte senza tempo che possono attraversare generazioni senza mai passare di moda.«Vogliamo educare i più giovani al bello, alla particolarità delle pietre preziose, al lavoro e allo studio che c'è dietro ogni singolo anello, bracciale, collana. Maestria e cura che rendono ogni pezzo unico, anche per questo saremo presenti, questi giorni, a Roma Sposa». È nel laboratorio, attiguo alla boutique di via Chiana, a Roma, che nascono delle creazioni uniche che hanno fatto il giro del mondo, fino a Singapore, dove sono state apprezzate proprio per l'altissimo livello di artigianalità, oltre che per l'abbinamento di materiali e pietre preziose. Formula vincente, soprattutto in tempi in cui fashion addict e appassionati, anche in Italia, cercano il pezzo unico e il su misura del gioiello classico ma rivisitato in chiave moderna, da lasciare ai posteri come simbolo di un vissuto, oltre che come valore.riproduzione riservata ®