Kendall Jenner bellissima in rosa a Cannes: e l'abito di Giambattista Valli sarà nei negozi H&M

Giovedì 23 Maggio 2019, 22:36

Una bellissima (e romantica) nuvola rosa: così Kendall Jenner ha solcato il red carpet di Cannes all'Amfar Gala, con un abito di tulle a balze assolutamente Instagrammabile. Il designer è Giambattista Valli e il fotografatissimo modello simile a quello già indossato da Jennifer Lopez all'anteprima del suo ultimo film - udite udite - non è inavvicinabile come potremmo pensare. Anzi, è ricompreso in un range di prezzo dai 16 ai 580 euro.Si tratta di una nuova collaborazione di Giambattista Valli per H&M, annunciata proprio in serata sui profili Instagram della maison italiana con base a Parigi e indossata a Cannes da Kendall, Chiara Ferragni e Bianca Brandolini, per dirne solo qualcuna. Ci saranno romantiche balze dai colori pastello, eteree ruches, nonché tailleur dal taglio maschile e, per la prima volta, completi da uomo che, per dirla con il designer, prendono in prestito alcuni elementi dal guardaroba femminile tra stampe, linee e materiali.«Abbiamo chiamato il progetto Project Love - ha spiegato Valli a Vogue - La cosa che più mi fa felice nella vita è rendere felici gli altri. Ed è fantastico poterlo fare per un numero più grande di Valli girls e Valli boys». Come accaparrarsi un abito dal tipico sapore romantico del brand italiano con base a Parigi? Più facile (si fa per dire) di quanto crediate: un numero ristretto di pezzi sarà disponibile in alcuni negozi selezionati della catena svedese già dal 25 maggio. Per la collezione completa si dovrà aspettare il 7 novembre: ma le fan più intrepide già si preparano a fare la fila.