A Fiera Rho sabato apre HoMi: gioielli, bijoux e accessori moda fra artigianato e futuro

Ci sono i bijoux, i gioielli di tendenza, gli amuleti, le sfiziosità della moda.

E' HoMi Fashion&Jewels Exhibition, la kermesse (solo per addetti ai lavori) dedicata al gioiello trendy e all' accessorio moda, a dare il via sabato 18 settembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho.

L'edizione è quella di #RestartTogether, la kermesse che mette in campo contemporaneamente le calzature di Micam, la pelletteria di Mipel e TheOneMilano fiera dell'haute-à-porter femminile , tutte insieme in programma dal 19 al 21 settembre per la ripartenza delle Rassegne in presenza del Fashion italiano.

HoMi Fashion&Jewels Exhibition riunisce 300 brand (di cui il 30% esteri), offrendo un ampio ventaglio di proposte e di idee innovative. Aziende nazionali e internazionali più affermate accanto a designer innovativi e officine artigiane per dare modo ai visitatori di conoscere le ultime tendenze.

Due le macro -tematiche. Il made in Italy e la sostenibilità; quest'ultima premia quella manifattura artigianale che si concentra sul modo in cui un accessorio viene realizzato e utilizzato.

E poi la mostra #Be Lucky il 19 e il 20 settembre che indaga il trend a cavallo tra sacro e profano, tra credenze religiose e superstizioni in cui si trovano le ispirazioni per gioielli amuleto di ogni epoca. Una mostra, realizzata in collaborazione con Poli.Design in cui saranno esposte le creazioni di oltre 100 designer e brand nazionali e internazionali- tra cui Cameo Italiano, Dodo, Sharra Pagano e Associazione Orafa Lombarda.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 12:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA