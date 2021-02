Il colosso francese Lvmh chiude Fenty, il marchio moda della popstar Rihanna

Lvmh ha deciso con la cantante Rihanna di sospendere l'attività di pret-à-porter in Europa del marchio di biancheria intima nato nel 2018 Savage X Fenty «in attesa di condizioni migliori», in riferimento quindi anche alla situazione della pandemia da Covid 19.

Avviene, come spiegano il colosso francese del lusso e il fondo di private equity L Catterton, controllato dalla stessa Lvmh, dopo il completamento di un fundraising da 115 milioni di dollari, in cui L Catterton ha acquisito una partecipazione in Fenty. «Lvmh e Rihanna, secondo quanto si legge in una nota - riaffermano la loro ambizione di concentrarsi sulla crescita e lo sviluppo a lungo termine dell'ecosistema Fenty concentrandosi su cosmetici, cura della pelle e lingerie». Un focus che al momento vede quindi l'attenzione spostarsi sull'ecosistema Fenty negli Usa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 15:11

