Fay, Paul Wesley posa nella nuova cover di Icon con l'iconico Archive Navajo: il cocktail party a Roma

Sebbene il termometro dica il contrario, l'autunno è già inoltrato e Fay si prepara alle temperature più rigide dei prossimi mesi con un capo iconico di Archive Navajo, indossato dall'attore Paul Wesley nella nuova cover di Icon.

La collaborazione con il magazine, festeggiata ieri sera con u cocktail party esclusivo presso la boutique FAY di via Fontanella Borghese a Roma, riconferma il successo di Fay Archive, spin-off del brand FAY, ispirato al mondo work-wear ed outdoor. Un progetto che fin dalla sua nascita ha testato sul campo le sue giacche, dal Mar Baltico all’Islanda, dalla Scozia fino alle più lontane terre del Cile e infine dell’Alaska.

Capo simbolo della collezione, da sempre, è l’iconico 4 Ganci, un evergreen per tutte le stagioni. L’inverno 2022 lo vede, oltre alle tinte tradizionali, in nuove sfumature dell’ormai distintivo tartan, alle quali si aggiunge un’inedita versione “Grande Freddo”, imbottito in piuma e dalla lunghezza generosa.

Al cocktail party hanno preso parte, oltre a Paul Wesley, attore protagonista della serie Vampire Diarie, Michele Lupi, responsabile progetti speciali Gruppo Tod’s, Andrea Tenerani Direttore di ICON e un nutrito numero di ospiti tra i quali Anna Foglietta; Vittoria Puccini, Francesco Scianna, Edoardo Purgatori, Alessio Lapice, Antonio Bannò, Rosanna Cancellieri e Massimo Giletti, che hanno potuto assaggiare l'ottimo Bourbon prodotto da Wesley stesso in collaborazione con l’amico Ian Somerhalder. Una delle tante passioni del poliedrico e imprevedibile attore.

