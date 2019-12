L'Estetista Cinica apre il primo negozio: a Milano il flagship store Veralab

Giovedì 12 Dicembre 2019, 15:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il successo dei suoi prodotti sul web aumenta di pari passo a quello dei suoi followers su Instagram., l'imprenditrice digitale conosciuta come L'Estetista Cinica , con determinazione, ironia ed onestà porta avanti la sua personale rivoluzione verso l’approccio alla bellezza femminile. Con questo spirito, ha creato un modello di business vincente che integra perfettamente e-commerce e retail tradizionale e oggi si consolida con l’apertura del, in programma ilinGli architetti dello studio, a cui si deve anche il progetto dei corner allestiti presso la Rinascente, hanno dato forma al mondo decon luogo unico e avvolgente, in cui vivere. È un concept store speciale e coinvolgente in cui lasciarsi sedurre dagli elementi ludici, in cui scoprire e riscoprire i prodotti, in cui concedersi il piacere di una consulenza personalizzata. Prendendo ispirazione dall’e dalle tendenze del, mescolando il tutto con una dose massiccia di, di, diè nato il nuovo store dell. Un colpo di scena dopo l’altro, qualche dettaglio surreale e una scenografia sorprendente accompagnano le clienti in unTanto per cominciare, il pavimento in resina e fibra di vetro gioca sull’effetto sorpresa che viene enfatizzato dalle molte superfici rivestite in acciaio super mirror. Un leggero e gradevole senso di disorientamento pervade le clienti, quanto basta perché si lascino coinvolgere dalla magia dei prodotti, che per la prima volta sono visibili fisicamente in tutte le oltre 40 referenze. Ai tre best sellers del marchio,: una vera e propria cassaforte di luce per raccontare i tesori Veralab.I prodotti per la sink care più famosi ed apprezzati della rete, invece, sono esposti su un ironico, realmente in movimento, che attraversa lo store. Inaspettati, ma perfettamente coerenti con lo spirito dell’, i camerini sono a disposizione delle clienti, per consentire una valutazione personalizzata più approfondita e individuare il trattamento più adatto. Il format di Cristina Fogazzi, infatti, si basa proprio sul fatto che l’efficacia di ogni prodotto sia in gran parte dovuta all’analisi della pelle e del corpo. Affacciata sullo store, una balconata ospita lo, ossia la zona dedicata alla prova delle maschere e al relax che ne consegue. Qui si trova anche lain cui scoprire alcuni prodotti selezionati, giocando come al luna park con glie ironizzando sulla percezione del proprio corpo.Le sorprese non sono finite e l’esperienza nel nuovo storesi conclude con un: un gettone da utilizzare al misterioso distributore dei gadget.Con l’apertura del nuovo store, per la prima volta e in maniera inaspettata,grazie allache espone opere die di. Ma non è tutto, anche il digital artist, rappresentato da Plan X Art Gallery, è presente nel nuovo spazio con alcuni lavori, fra cui Real Means Beautiful: un’anteprima dell’imminente collaborazione fra l’artista e VeraLab. Confermata ancora una volta la collaborazione con Piccolo Atelier di Ancona, che vestirà tutto lo staff con un completo made in Italy creato a mano, rigorosamente pink! Senza rinunciare al linguaggio autentico e coinvolgente tipico del web, il nuovo store diventa il quartier generale dell’Estetista Cinica, consentendole di raggiungere fisicamente le sue follower e le sue clienti, per offrire loro la straordinaria possibilità di incrementare l’esperienza del marchio.