Elite World acquista l'Agenzia Women Milano. A Piero Piazzi la carica di president Women Model Management Worldwide

, il network internazionale di agenzie di model management guidato dal CEO Paolo Barbieri, annuncia l’acquisto di Women Model Management, a completamento del processo di acquisizione dell’intero Gruppo Women Model Management, di cui deteneva già le agenzie di New York e Parigi.L’operazione, realizzata attraverso un asset deal che ha trasferito il personale e le modelle di Women Milano alla neocostituitaSrl, consolida la leadership del Gruppo Elite nel model management a livello internazionale, confermando l’autonomia del diversi Brand utilizzati dal Gruppo (Elite, The Society, Women) , e ne rafforza ulteriormente la presenza in Italia - dove Elite World è già presente con l’agenzia. A sovrintendere l’attivita’ delle tre agenzie del network Women Model Management (New York, Parigi e Milano) sarà, con la carica di President Women Model Management Worldwide.Piazzi, tra i più affermati manager della model industry internazionale, con alle spalle più di trent’anni di carriera, quattordici dei quali in veste didi Women Model Management Milano, ha scoperto e lanciato alcune delle più grandi top model tra cui Maria Carla Boscono, Marpessa Hennink, Monica Bellucci, Carla Bruni, Eva Riccobono e Lea T., la famosa modella transessuale, oltre ad aver lavorato con le più importanti modelle del mondo come Naomi Campbell, Eva Herzigova, Kate Moss, Stella Tennant, Valeria Mazza, Carolyn Murphy, Tyra Banks, Irina Shayk, Isabeli Fontana, Izabel Goulart, Doutzen Kroes e molte altre.