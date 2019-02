Elite World lancia il brand di streetwear e.1972 ideato da Julia Haart

Nel ruolo di Chief Creative Officer e membro del consiglio di amministrazione di Elite World, Julia Haart supervisionerà lo sviluppo della nuova divisione fashion e1.972 e guiderà la direzione creativa e strategica del Gruppo. Haart supervisionerà anche lo sviluppo del model contest internazionale Elite Model Look, oggetto di un importante sviluppo strategico che andrà ad ampliare il raggio di ricerca dei talenti anche tra gli influencer digitali. Haart porterà Elite Model Look in oltre 50 paesi con un format innovativo che seguirà direttamente i giovani futuri modelli nello sviluppo della loro carriera: dal benessere emotivo e nutrizionale, ai corsi di recitazione fino alla formazione in tema social media. In qualità di membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo, Haart ricoprirà un ruolo strategico nella leadership esecutiva dell'azienda; tra i suoi obiettivi quello di contribuire, insieme al top management, allo sviluppo aziendale, indicando soluzioni in grado di garantire lo sviluppo e la competitività del Gruppo. Prima dell’incarico in Elite World, Julia Haart ha fondato il suo omonimo marchio nel 2013, per poi assumere il prestigioso incarico di Direttore Creativo del brand La Perla, nel 2016.

, il più grande network internazionale di agenzie di model management che comprende Elite, Women Model Management, The Society, Supreme e 360 Model Management, è lieta di. Ideato da– neo Chief Creative Officer di Elite World – e.1972,, si presenta con una collezione ispirata ai look off-duty delle modelle e dei modelli del Gruppo. La passione per l’arte, la tecnologia, la responsabilità sociale di Julia Haart avranno un ruolo centrale nel processo creativo e nella direzione artistica di e.1972. Il brand e.1972 è stato concepito combinando l’iconica “e” di “elite” con l’anno di fondazione dell’agenzia, un tributo al forte heritage del Gruppo che sarà ripreso attraverso ogni brand touchpoint e condiviso su tutti i canali di comunicazione.La, abbraccia il mondo del comfort e della moda ispirandosi direttamente ai look dei più influenti brand ambassador, leader creativi e digital savant e lancia un messaggio rivolto a tutti: “Be your own ICON". "Con e.1972 abbiamo l’opportunità di far arrivare ovunque, in ogni parte del mondo, l'universo dei modelli e offrire uno sguardo nella vita dei nostri talent con una collezione fresca, underground, innovativa e fortemente aspirazionale”, ha commentato Julia Haart. Il lancio di e.1972 è previsto per maggio 2019, con una collezione in edizione limitata di modelli must have, che sarà presentata in occasione delle prossime fashion week e sarà disponibile per l'acquisto esclusivamente su www.e1972.com