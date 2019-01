Elite World annuncia i vincitori della 35esima Elite Model Look World Final: Wen Di dalla Cina e Maxim dalla Russia

, il network leader di agenzie di model management, è lieto di rivelare i vincitori della 35esima edizione del contest internazionale di. Wen Di ha una grande passione per il pianoforte, che suona fin da quando era una bambina. È molto orgogliosa delle sue radici e profondamente interessata alla storia e alla cultura del suo paese, in particolare alla cultura popolare cinese. Da sempre fan di Elite Model Look, Wen Di si è sentita molto supportata da tutto il team ed è felicissima di aver vinto. Maxim scrive musica da quando era bambino, in particolare compone brani al pianoforte. Ha anche una grande passione per l'atletica, sport che ha praticato da bambino. È estremamente felice di essere stato selezionato come vincitore della categoria maschile, e sente di aver imparato molto dagli altri modelli e da tutte le persone che lo hanno accompagnato alla vittoria.Lal si è svolta il 29 gennaio a Tenerife (Isole Canarie), dove i finalisti sono arrivati ​​il 25 gennaio per partecipare a un model bootcamp di 6 giorni durante il quale hanno acquisito le competenze essenziali per prepararsi allo show della finale: una settimana a stretto contatto con coach di altissimo livello, model manager, make up artist, hair stylist, fashion photographer, stylist, insegnanti di portamento. Una squadra di mentori e professionisti internazionali che hanno insegnato ai ragazzi a esprimere la propria personalità davanti a un obiettivo, a sentirsi sicuri su una passerella, a comprendere quanto è importante la disciplina.