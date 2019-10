Elite Model Look Italia, Sara e Matteo i vincitori che volano alle finali mondiali FOTO

Sono stati tantissimi gli aspiranti top model che si sono iscritti ai live casting realizzati durante l’edizione 2019 dinel corso delle quattro tappe ospitate nei department store Rinascente di Palermo, Roma, Torino e Milano. Tra le centinaia di partecipanti solo 20 (10 ragazze e 10 ragazzi) sono stati i protagonisti della Finale che si è tenuta venerdì 11 ottobre presso la Fabbrica del Vapore a Milano – dove sono stati proclamati vincitori assoluti. Sara Giacomini, 15 anni, 1,78 di altezza, di Villa D’Almé (Bergamo) studia all’istituto tecnico con indirizzo relazioni internazionali a Bergamo.Le sue passioni sono la danza, che pratica fin da bambina e la moda., 18 anni, 1, 87 di altezza di Cernobbio (Como), studia all’istituto tecnico con indirizzo energetico e ha una grande passione per la musica e lo sport soprattutto il canottaggio.I due vincitori hanno ottenuto il favore della Giuria formata dai model manager dell’Elite World Group - di cui fanno parte Elite e Women Management - che ha avuto modo di osservarli e valutarli durante le prove di catwalk e shooting fotografico durante una due giorni di model bootcamp intensivo. Sara e Matteo rappresenteranno l’Italia alla finale mondiale del contest, la prestigiosa Elite Model Look World Final - che quest’anno celebra il suo 36esimo anniversario - durante la quale si riuniranno tutte le agenzie del Gruppo per decidere chi entrerà a far parte del network internazionale di Elite World.. A supporto dell’edizione 2019 di Elite Model look Italia prestigiosi partner: Bagutta, Berwich, MBH e Sloggi che hanno fornito outfit e accessori dei finalisti, Pupa Milano che con un team di make up artist capitanati da Giorgio