Elite Model Look Italia 2019, al via i live casting: si cercano anche digital influencer

I candidati per la categoria digital influencer riceveranno attaverso EML Superstar App degli inviti a partecipare a digital challenge su Instagram e saranno valutati sulla base delle loro performance dal team di Influencer agents di Elite Model World. Alla fine del concorso nazionale sarà selezionato un vincitore o una vincitrice che parteciperà alla Elite Model Look World Final nella veste di EML National Ambassador con la possibilità di vincere un contratto di due anni con Elite Model World Group.



I requisiti per partecipare nella categoria digital influencer

Cittadinanza italiana

Età compresa tra i 14 e i 26 anni



Tra maggio e giugno i model manager di Elite Model World incontreranno invece i candidati per la categoria modelle e modelli in occasione di un casting tour nazionale ospitato da Rinascente nel corso quattro tappe:

Giovedì 23 Maggio - Rinascente Palermo via Roma - accettazione dalle 10:30 alle 16:00

Giovedì 30 Maggio - Rinascente Roma via del Tritone - accettazione dalle 10:00 alle 16:30

Giovedì 20 Giugno - Rinascente Torino via Lagrange - accettazione dalle 11:00 alle 17:00

Mercoledì 26 Giugno - Rinascente Milano piazza Duomo - spazio annex - accettazione dalle 10:00 alle 17:00



Alla fine del contest nazionale una ragazza e un ragazzo rappresenteranno a fine anno l’Italia alla 36esima edizione Elite Model Look World Final con la possibilità di vincere un contratto di tre anni con Elite Model World Group.



I requisiti per partecipare nella categoria modelle e modelli

Cittadinanza italiana Età compresa tra i 14 e i 26 anni

Per le ragazze: essere alte minimo 172 cm

Per i ragazzi: essere alti minimo 183 cm

, il più autorevole contest internazionale di model scouting – giunto quest’anno alla- offre a giovani aspiranti modelle e modelli un’opportunità unica e concreta di realizzare il proprio sogno e di costruire una carriera di successo seguendo le orme di icone come Cindy Crawford, Stephanie Seymour e Gisele Bündchen.È proprio grazie al concorso Elite Model Look che hanno preso il via le carriere di alcuni dei più interessanti volti femminili e maschili del momento, come Vittoria Ceretti (Elite Model Look Italia 2012), Greta Varlese (Elite Model Look Italia 2014), Matilde Rastelli (Elite Model Look Italia 2015), Serge Rigvava (Elite Model Look Austria 2014) e Davidson Obennebo (Elite Model Look Nigeria 2016), solo per citarne alcuni. Il panorama del model management sta evolvendo, e Elite Model World – come commenta il CEO di Elite Model World, Julia Haart - è in prima linea in questo trend: “EML è il modo in cui possiamo cercare, e trovare, i nuovi talenti che contribuiranno a questo nuovo capitolo di cambiamenti entusiasmanti"., ragazzi e ragazze dal grande potenziale creativo e comunicativo. Una novità resa possibile dalla creazione di EML Superstar App, l’applicazione ufficiale di EML - disponibile a maggio su IOS e Android - attraverso la quale i candidati potranno iscriversi per la categoria modelli, influencer… o entrambi.