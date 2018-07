Elite Model Look Italia 2018, Beatrice e Alberto sono i vincitori. Volano alle World Final

Sono stati oltre 5.000 gli aspiranti top model iscritti ai 5 live casting realizzati dapresso i centri commerciali Klépierre in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Veneto e Lombardia: tra tutti i partecipanti solo 77 (44 ragazze e 33 ragazzi) sono stati i protagonisti della Finale che si è tenuta mercoledì 18 luglio presso il Verti Music Place di Radio Italia - Radio Ufficiale di Elite Model Look Italia 2018 – dove sono stati proclamati vincitori assolutiha 16 anni, viene da Trebaseleghe (PD) e studia all’Istituto Tecnico Turistico di Treviso. Ama fare immersioni, ha il brevetto di sub e le sarebbe piaciuto molto diventare una biologa marina. Ha una passione per la danza classica e per il mare.ha 19 anni, è nato e vive a Rimini, frequenta Scienze Politiche all’Università di Bologna. Gioca a tennis ma sogna di fare sci a livello agonistico. Ama leggere e cucinare e ha una passione per Stevie Wonder. I due vincitori hanno ottenuto il favore della Giuria formata dai model manager di Elite Milano e presieduta da Elena Mansueto, Head of Women’s Division di Elite Milano e da Ruggero Quarta, Head of Men’s Division di Elite Milano, che ha avuto modo di osservarli e valutarli durante le prove di catwalk e shooting fotografico.Beatrice e Alberto rappresenteranno l’Italia alla finale mondiale del contest, la prestigiosa Elite Model Look World Final - che quest’anno celebra il suo 35esimo anniversario - durante la quale si riuniranno i direttori delle agenzie del Gruppo per decidere chi entrerà a far parte del. Per migliaia di ragazze e ragazzi che arrivano ai casting in oltre 30 nazioni Elite Model Look significa una reale opportunità di lavoro grazie al supporto del network mondiale di Elite in grado di scoprire e lanciare straordinari nuovi protagonisti della moda.Elite porta sulle più importantie sui più prestigiosi set fotografici molti volti nuovi, anticipando le tendenze della fashion industry e intercettando le sue esigenze, con una rigorosa attenzione alla tutela delle sue modelle e dei suoi modelli. Tutto questo grazie alla capillare attività di talent scouting svolta attraverso Elite Model Look. Il concorso offre ai giovani un’unica e concreta di costruire una carriera di successo seguendo le orme di icone come Cindy Crawford, Alessandra Ambrosio e Gisele Bündchen e anche dei top di oggi come Ming Xi, Sigrid Agren, Fei Fei Sun, Matthew Bell, Florian Luger, Benjamin Benedek e Serge Rigvava, tutti scoperti da Elite Model Look.In Italia, sempre grazie al concorso, hanno preso il via le carriere di alcuni dei più interessanti volti del momento come Vittoria Ceretti (EML Italia 2012), Greta Varlese (EML Italia 2014), Matilde Rastelli (EML Italia 2015) e Giosué Napolitano (EML Italia 2015).