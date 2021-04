Elite Model Look, al via l'edizione 2021 del concorso mondiale di model e talent scouting

Elite Model Look, il più affermato concorso mondiale di model e talent scouting promosso dal gruppo internazionale di model management Elite World Group, lancia per il secondo anno successivo i casting online, per permettere a tutti i ragazzi e le ragazze che sognano una carriera nel mondo della moda di diventare i futuri volti del modeling internazionale in totale sicurezza, malgrado l’emergenza sanitaria.

Elite Model Look offre dal 1983 a giovani aspiranti modelle e modelli e, da tempi più recenti a emergenti talenti digitali, un’opportunità unica e concreta di realizzare il proprio sogno e di costruire una carriera di successo seguendo le orme di icone della fashion industry e alumni EML come Cindy Crawford, Stephanie Seymour, Gisele Bündchen e top model come Ming Xi, Fei Fei Sun, Vittoria Ceretti, Mayowa Nicholas, Birgit Kos, Matthew Bell, Serge Rigvava e Davidson Obennebo.

Per partecipare a uno dei casting digitali di Elite Model Look, i concorrenti dovranno iscriversi a www.elitemodellook.com/apply e avere un'età compresa tra i 14 e i 26 anni. I candidati avranno la possibilità di competere come Model o Digital Creator per un posto nella prestigiosa finale mondiale di Elite Model Look dove i vincitori, una ragazza e un ragazzo per la categoria Model e una ragazza e un ragazzo per la categoria Digital Creators, si assicureranno un contratto triennale con una delle agenzie del network internazionale Elite World Group, che comprende Elite Model World, Women Management, The Society Management, Supreme Management, Women 360 Management e EWG Management.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA