Dal book con Buzzanca alle foto sui social del brand Pittarello: prende forma il sogno di Alessandro di fare il fotomodello prima di diventare cieco

di Sabrina Quartieri

Un grande traguardo raggiunto, grazie alla gara di solidarietà che si è scatenata a supporto di Alessandro Coppola, il 19enne di Napoli che sogna di fare il fotomodello per un grande brand, prima di diventare cieco a causa di una maledetta malattia degenerativa che lo ha colpito agli occhi: la sindrome di Usher di tipo 2. Il giovane, infatti, finalmente ha il suo book professionale da allegare alle email che, tutti i giorni, invia alle case di moda per proporsi nel ruolo che tanto desidera. Glielo ha regalato il fotografo Alberto Buzzanca, tra i più apprezzati in Italia per saper raccontare la bellezza e con un curriculum di scatti a diversi volti noti di fama internazionale.

Si è svolto tutto il 12 gennaio scorso nello studio a Padova del professionista, dove Ale è arrivato accompagnato da sua mamma Maria Pia e da Isabella Brega, vice presidente dell’associazione Dreamcatchers ODV che da tre anni regala sogni di viaggio a bambini e ragazzi gravemente malati e che, venuta a conoscenza di tutta la storia, ha deciso di regalare «due giorni di gioia a Padova» a madre e figlio, coprendo loro tutte le spese. A supportare il giovane durante la realizzazione del servizio è stata Maira, la moglie di Alberto, nonché sua valente collaboratrice che si era occupata di selezionare gli outfit per le foto che sapessero valorizzare al meglio il lavoro, dalle sneakers ai pantaloni, dai cappellini alle felpe, gentilmente concessi dal brand veneto di scarpe e non solo, Pittarello, che vanta punti vendita in tutta Italia.

«Sono ancora emozionato per lo shooting con Alberto. È stato uno dei giorni più intensi della mia vita - racconta il giovane Coppola - Aver vissuto circa quattro ore all’interno di uno studio di uno dei fotografi più importanti in Italia è stata un’emozione rara e soprattutto un onore», continua il giovane diplomato in Scienze applicate col massimo dei voti. Lo stesso che, con forza e speranza, sta affrontando una spietata corsa contro il tempo per realizzare il desiderio di partecipare a delle importanti campagne pubblicitarie, prima di perdere completamente la vista. Intanto, proprio l’azienda Pittarello spa nelle prossime settimane pubblicherà alcune immagini del servizio fotografico di Buzzanca sulla sua pagina Instagram. Una prima importante vetrina virtuale per Ale e i suoi sogni: «Mi auguro che lo shooting possa trasmettere tanta forza attraverso il mio strumento più efficace, il sorriso, e spero - conclude il 19enne di Napoli - di continuare a vivere tanti altri giorni simili».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Febbraio 2023, 19:25

