Crocs, dopo la storica ciabatta lancia le borse-scarpa

A 17 anni dall'invenzione delle note scarpe a marca. Il marchio di Los Angeles Pizzaslime ha unito le forze con un altro marchio, Pizzasmile, creando delle borse decisamente originali composte da una tracolla che unisce le due estremita dello zoccolo di plastica ormai noto in tutto il mondo, dotato di una sacchetta contenitrice, proprio come fosse a tutti gli effetti una borsa.Disponibile in due colori, giallo e nero,ogni borsa è realizzata con la scarpa e ha un costo di circa 300 euro al pezzo, come riporta anche l'Independent. A dare l'annuncio è stato il brand Pizzasmile che ha mostrato la nuova creazione: «Negli ultimi mesi, abbiamo impiegato molto tempo, sudore e lacrime nello sviluppo di questo prodotto che non è mai stato realizzato prima: è stato molto più difficile di quanto sembri».Da qualche anno le Crocs si sono infiltrate nel regno della moda, da scarpe ortopediche quali sono, sono diventate di moda, di designe, personalizzate dai brand, fino all'eccesso, come in questo caso.