La linea di costumi della modella curvy Laura Brioschi: «Dalla XS alla 3XL, per essere sexy in ogni corpo»

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Giugno 2020, 09:43

"Every body is a bikini body": ogni corpo è un corpo da bikini. Lo grida forte e chiaro Laura Brioschi, la modella curvy ed influencer con una community di oltre mezzo milione di persone, che nel 2018 ha creato la linea @the_bodypositive_bikini per trasmettere confidence, perché. Come dice il suo motto, "Migliorati sempre, ma impara ad apprezzarti".I costumi della collezione. La novità dell’anno sono i monospalla reversibili, pensati anche per le curvy e i seni più prosperosi: questo modello vuole essere un vero manifesto di confidence. I "The BodyPositive Bikini" non sono solo un pezzo di stoffa, tra l'altro di altissima qualità e 100% di Artigianato Italiano, ma molto di più. Racchiudono gli ideali di Laura, le sofferenze di chi ha sofferto per il prioprio corpo ed ha passato la vita a vergognarsi per esso. Oltre ad essere confortevoli, sono anche sexy. Sono un simbolo per chi vuole sentirsi bene nella propria pelle, non per nascondere, ma per valorizzare, perché non esistono difetti, ma solo caratteristiche.Nella pagina Instagram della Brioschi sono tantissime le #LBgirls (le ragazze che scelgono i suoi capi) che sfoggiano finalmente fiere il proprio corpo al mare e questa è la soddisfazione più grande.