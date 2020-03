Il coronavirus colpisce la moda: Versace rinvia la sfilata Cruise, Armani l'evento a Dubai

Giorgio Armani invece ha rimandato al prossimo novembre l'evento a Dubai previsto fine aprile. Una decisione Nemmeno il mondo della moda è immune al coronavirus : mentre il governo italiano chiude scuole, teatri e cinema anche per le sfilate cominciano a fioccare disdette ed eventi rinviati. Versace ha deciso di rimandare la sfilata Cruise annunciata per il 16 maggio negli Stati Uniti «dopo attente considerazioni e a seguito delle misure restrittive relative alla mobilità internazionale» . Lo rende noto la stessa maison, spiegando che « Versace è cosciente della necessità di dare priorità alla salute e alla sicurezza dei suoi ospiti e dei suoi impiegati e avrà premura di comunicare maggiori dettagli a tutte le persone coinvolte non appena possibile».Giorgio Armani invece ha rimandato al prossimo novembre l'evento a Dubai previsto fine aprile. Una decisione

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 12:27

«presa in via del tutto precauzionale, a tutela degli operatori del settore, dei dipendenti e degli ospiti che sarebbero coinvolti nel viaggio. L'evento, voluto da Giorgio Armani per festeggiare la riapertura della boutique nel Dubai Mall e i dieci anni dell'Armani Hotel, si terrà in occasione di Expo 2020», si legge in una nota.